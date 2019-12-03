В Башкирии 15-летняя девушка забеременела после изнасилования

СЕГОДНЯ 10:05 2019-12-03T10:05:58+03:00

Девочка до последнего ни о чем не рассказывала матери Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменить размер текста: A A

В башкирском городе Ишимбае 44-летняя женщина сообщила в полицию о том, что ее 15-летнюю дочь изнасиловали, после чего та забеременела. По словам матери, над девушкой надругались прошедшим летом в собственной квартире.

Собственный источник UfacityNews.ru рассказал, что в тот день в гости к девушке пришел 18-летний студент технического университета, который впоследствии изнасиловал школьницу. Девушка до последнего не рассказывала матери о случившемся, однако в конце октября встала на учет к гинекологу по беременности. Срок тогда составлял 14 недель. О том, действительно ли произошло изнасилование, предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU