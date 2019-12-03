Главный уфимский пожарный ушел в отставку

СЕГОДНЯ 09:54 2019-12-03T09:56:11+03:00

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Сегодня, 3 декабря, на оперативке в администрации Уфы мэр города Ульфат Мустафин объявил об уходе в отставку начальника городского управления пожарной охраны Равиля Каримова.

– Даже немножко грустно, – сказал Мустафин на совещании. – Начальник управления пожарной охраны города Каримов Равиль, занимавший данную должность с момента основания муниципальной пожарной охраны, решил уйти на заслуженный отдых. Все свою жизнь и трудовую деятельность он посвятил службе пожарной охране.

Общий стаж работы Каримова в пожарной отрасли составляет 46 лет. При этом он продолжит работать, но уже в качестве советника мэра по вопросам пожарной безопасности на общественных началах. Глава администрации столицы Башкирии прямо на совещании наградил его почетной грамотой и ценным подарком.

На освободившийся пост был назначен Тукумбетов Шамиль, ранее работавший заместителем начальника. Он родом из города Сибая, окончил Башкирский государственный университет. Ульфат Мустафин пожелал ему удачи и попросил коллег поддержать его на новой должности.

фото: upo.ufacity.info

ИСТОЧНИК KP.RU