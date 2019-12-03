В Башкирии в ДТП с лошадью пострадали четыре человека
В Башкирии водитель сбил лошадь, пострадали четыре человека. О ДТП с участием животного рассказали в пресс-службе ГИБДД.
По информации дорожного ведомства, инцидент произошел накануне ранним утром в Белорецком районе. 38-летний житель Челябинской области за рулем «Лады Ларгус» на участке с поворотом сбил лошадь. После наезда водитель съехал с дороги и врезался в дерево.
фото: ГИБДД РБ
Пострадали в результате аварии четыре человека: автомобилист и три его пассажирки – жительницы Абзелиловского района. Животное скончалось на месте происшествия.
фото: ГИБДД РБ
2 декабря на дорогах Башкирии зафиксировано восемь автомобильных аварий, в которых один человек погиб и 16 пострадали.
ИСТОЧНИК KP.RU