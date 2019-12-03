В Башкирии в ДТП с лошадью пострадали четыре человека

СЕГОДНЯ 08:31 2019-12-03T08:31:48+03:00

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В Башкирии водитель сбил лошадь, пострадали четыре человека. О ДТП с участием животного рассказали в пресс-службе ГИБДД.

По информации дорожного ведомства, инцидент произошел накануне ранним утром в Белорецком районе. 38-летний житель Челябинской области за рулем «Лады Ларгус» на участке с поворотом сбил лошадь. После наезда водитель съехал с дороги и врезался в дерево.

фото: ГИБДД РБ

Пострадали в результате аварии четыре человека: автомобилист и три его пассажирки – жительницы Абзелиловского района. Животное скончалось на месте происшествия.

фото: ГИБДД РБ

2 декабря на дорогах Башкирии зафиксировано восемь автомобильных аварий, в которых один человек погиб и 16 пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU