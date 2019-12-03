В Башкирии троих школьников застукали за опасными играми

СЕГОДНЯ 07:27 2019-12-03T07:27:38+03:00

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Накануне в социальных сетях в одном из городских сообществ Стерлитамака появились шокирующие снимки. Местный житель сфотографировал троих школьников, ступающих по кромке тонкого льда. На фото видно, как дети без опаски гуляют по едва замерзшему водоему и запускают кораблики в проруби. Они подходили близко к воде и разгуливали на почтительном расстоянии от берега.

Обеспокоенный опасными играми школьников, местный житель попросил родителей провести разъяснительную беседу с ребятами. Как пишет очевидец в соцсетях, мальчика сделали замечание и предупредили об опасности, но они попросту ушли подальше от прохожих и продолжили свою «игру».

- Прошу родителей объяснить детям, что это не безопасно, - написал житель Стерлитамака.

ИСТОЧНИК KP.RU