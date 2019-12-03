В Башкирии за год снизилось количество смертельных аварий на дорогах

СЕГОДНЯ 07:14 2019-12-03T07:14:01+03:00

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В минувший понедельник в башкирском правительстве состоялось совещание по вопросам безопасности на дорогах республики. В заседании приняли участие глава Башкирии Радий Хабиров, руководитель гостранса Тимур Мухаметьянов, главный госавтоинспектор регионального управления ГИБДД Динар Гильмутдинов и другие чиновники. Главные вопросы, которые обсуждали участники – из-за чего на дорогах чаще всего происходят ДТП и как снизить смертность на магистралях Башкирии.

Согласно докладу руководителя гостранса Башкирии, основные причины смертельных ДТП - несоблюдение скоростного режима, состояние и содержание автомобильных дорог, нехватка дорожных знаков и отсутствие разметки.

Как выяснилось из доклада главного госавтоинспектора Башкирии Динара Гильмутдинова, за последний год смертность на дорогах снизилась. За 10 месяцев 2018 года погибли 510 человек, а в этом году 422.

- Мы сохранили 88 жизней. И дальше будем последовательно решать все вопросы по повышению безопасности на дорогах, - подытожил Радий Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU