2019-12-03T06:43:27+03:00
Происшествия

В Уфе посреди ночи рухнул жилой дом

Лишь чудом никто из жильцов не пострадал
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба УГЗ УфыФото: пресс-служба УГЗ Уфы
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Сегодня, 3 декабря, около полуночи в экстренные службы поступил звонок с сообщением о том, что на улице Коммунистическая рухнул двухэтажный дом. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что в доме номер 106 обвалился пристрой. Как сообщает пресс-служба управления гражданской защиты Уфы, к счастью, никто из находившихся в доме людей не пострадал. Всего в помещении находилось семь человек.

На место ЧП для ликвидации последствий и разбора завалов прибыли экстренные службы. Как отметили в пресс-службе управления гражданской защиты, причины и обстоятельства возникшей ситуации выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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