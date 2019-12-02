В Башкирии в аварии на трассе пострадали пять человек, включая пятимесячного малыша

СЕГОДНЯ 19:28 2019-12-02T19:35:05+03:00

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Сегодня вечером, 2 декабря, на трассе в Белорецком районе произошло серьезное ДТП. Как сообщает республиканская Госавтоинспекция, около 19.00 на 201-м километре автодороги «Уфа-Инзер-Белорецк» столкнулись встречные «Ниссан Альмера» и «Ниссан Блюберд». В аварии пострадали пять человек, включая пятимесячного ребенка – всех их доставили в больницу для осмотра.

Фото: ГИБДД по РБ

На месте происшествия сейчас работают спасатели, сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. Возможно, что столкновение произошло из-за плохой видимости на дороге из-за снегопада.

ИСТОЧНИК KP.RU