2019-12-02T18:17:26+03:00
Происшествия

В Уфе мужчина разбился, упав с высоты 13 этажа

Личность погибшего сейчас устанавливают полицейские и следователи
Яна БАЗЕКИНА
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Несчастный скончался до приезда медиковНесчастный скончался до приезда медиковФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Сегодня днем, 2 декабря, в Уфе прохожие наткнулись на страшную находку. Под окнами высотного дома № 160 на улице Чернышевского лежало тело мужчины. Как рассказали очевидцы в беседе с ГТРК «Башкортостан», несчастный выпал из окна квартиры на 13 этаже. От полученных травм он скончался до приезда скорой помощи.

Выяснить, что же это было – суицид или несчастный случай, а также установить личность погибшего предстоит сотрудникам правоохранительных органов. По факту случившегося следователи уже инициировали доследственную проверку, про результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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