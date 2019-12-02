2019-12-02T19:56:41+03:00
Общество

Между Уфой и Казанью возобновят прямое жд-сообщение

Первый поезд тронется 9 октября
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Из Уфы поезд будет ездить по нечетным дням, а из Казани - по четнымИз Уфы поезд будет ездить по нечетным дням, а из Казани - по четнымФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Между Уфой и Казанью запустят прямое железнодорожное сообщение. Первый поезд в столицу Татарстана отправится 9 декабря. Об этом сообщает госкомитет Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству.

По данным ведомства, из Уфы пассажиры смогут уезжать по нечетным датам в беспересадочных вагонах «Уфа–Казань» в составе поезда №347Й «Уфа–Санкт-Петербург» и далее в составе поезда №125Й «Самара–Казань». Из Уфы поезд отправляется в 11:57, а в Казань прибудет в 6:20. Время в пути займет 20 часов 23 минуты.

В обратном направлении, из Казани в Уфу, отправится беспересадочный вагон вместе с поездом №125Г «Казань – Самара» и 392У «Москва-Челябинск» по четным дням.

– Переприцепка также будет проходить в Ульяновске. Время отправления из Казани – 21:20 по московскому времени, прибытия в Уфу – в 20:29, время в пути – 21 час, – сообщили в пресс-службе Госкомтранса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии в аварии на трассе пострадали пять человек, включая пятимесячного малыша
«Иначе так и будем терять людей»: Радий Хабиров поручил проверить работу нелегальных такси в Башкирии
В Уфе мужчина разбился, упав с высоты 13 этажа
На автовокзале в Салавате загорелся новый автобус «Башавтотранса» с людьми в салоне
В Уфе будет представлено новое прочтение комедии «Ревизор»
Жительница Башкирии 12 часов переводила жулику 2,5 миллиона рублей
Смертельное ДТП в Башкирии: водитель не справился с управлением во время заноса и протаранил дерево
В Башкирии разыскивают пропавшего 41-летнего Марата Мухамедьярова
Уфимка отдаст 10 тысяч рублей за пропавшего бульдога, которому требуется операция
Парень из Башкирии хотел зарезать зрелую любовницу на съемной квартире
«Вы мрази! Вы все мрази! Все!»: игрок волейбольного «Урала» устроил потасовку на детском турнире в Уфе
В Башкирии утвердили в должности председателя Госкомюстиции
В спальном районе Уфы над 15-летней девушкой надругались в машине
Гостранс Башкирии намерен лишать свидетельств перевозчиков, не принимающих безнал
В Уфе будет представлено новое прочтение комедии «Ревизор»
К середине недели в Башкирии похолодает до минус 22 градусов
«Она беременна»: подробности ДТП под Уфой, где водитель бросил супругу в опрокинутой машине
Радий Хабиров потребовал избавиться от «убитых» автобусов в Уфе
Подведены итоги Международного конкурса молодых дизайнеров
Под Уфой водитель вылетел в кювет и сбежал с места ДТП, оставив травмированную супругу в машине
В правительстве Башкирии рассказали о снижении смертности от инфаркта и рака
Житель Уфы опрокинул иномарку в кювет: в ДТП погибла его супруга
Аскар Абдразаков получил национальную оперную премию «Онегин»
Уфу сковали 8-балльные пробки
В Уфе автомобили должников уйдут с молотка
В Минэкологии Башкирии прокомментировали ситуацию на озере Кашкадан, где рыба вмерзла в лед