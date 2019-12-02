Между Уфой и Казанью возобновят прямое жд-сообщение

СЕГОДНЯ 19:56 2019-12-02T19:56:41+03:00

Из Уфы поезд будет ездить по нечетным дням, а из Казани - по четным Фото: Олег УКЛАДОВ

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Между Уфой и Казанью запустят прямое железнодорожное сообщение. Первый поезд в столицу Татарстана отправится 9 декабря. Об этом сообщает госкомитет Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству.

По данным ведомства, из Уфы пассажиры смогут уезжать по нечетным датам в беспересадочных вагонах «Уфа–Казань» в составе поезда №347Й «Уфа–Санкт-Петербург» и далее в составе поезда №125Й «Самара–Казань». Из Уфы поезд отправляется в 11:57, а в Казань прибудет в 6:20. Время в пути займет 20 часов 23 минуты.

В обратном направлении, из Казани в Уфу, отправится беспересадочный вагон вместе с поездом №125Г «Казань – Самара» и 392У «Москва-Челябинск» по четным дням.

– Переприцепка также будет проходить в Ульяновске. Время отправления из Казани – 21:20 по московскому времени, прибытия в Уфу – в 20:29, время в пути – 21 час, – сообщили в пресс-службе Госкомтранса.

ИСТОЧНИК KP.RU