Жительница Башкирии 12 часов переводила жулику 2,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 16:34 2019-12-02T16:34:58+03:00

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44-летняя женщина из Белорецка перевела на карты мошенников 2,5 миллиона рублей.

По данным источника «КП-Уфа», беспрецедентное преступление произошло в небольшом Белорецке вечером 28 ноября. 44-летней местной жительнице жулик позвонил с городского московского номера и представился сотрудником службы безопасности банка.

Мошенник объяснил, что гражданке, в целях безопасности, необходимо срочно перевести все ее средства на несколько других счетов. Перепуганная женщина побежала среди ночи переводить внушительные суммы на чужие счета. За 12 часов она успела перевести порядка 2,5 миллиона рублей. Разумеется, изначально никакой «финансовой опасности» для жительницы Белорецка не существовало.

По факту мошенничества в особо крупном размере стражи порядка возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU