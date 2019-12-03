2019-12-03T08:02:48+03:00
Общество

«Ребенок несколько часов ревел»: в Башкирии посреди учебного года закрыли школу, не оповестив родителей

Детям предложили ходить на учебу в соседнее село за восемь километров
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В деревне Трошкино Благовещенского района Башкирии без ведома родителей закрыли школу. Детям предложили ездить на учебу в соседнее село Новонадеждино за восемь километров. Однако дойти до туда – целое испытание. Дороги зимой заметает, из-за чего машинам практически невозможно проехать, а отправлять своих детей ходить по сугробам родители не согласны. Мамы школьников записали видеообращение, на котором высказали свои претензии.

– Никто ничего не сообщил. Школу закрыли. Директор сказал, ее не открывать. Подошли к двери – дверь закрыта на замок. По какой причине, никто ничего не объясняет, на контакт не выходят. До каких пор издеваться будут над родителями и детьми? Ребенок несколько часов не спал, ревел: «Я не буду в Новонадеждино учиться». Если школа закроется, деревня умрет, - рассказывают возмутившиеся женщины.

По словам сельчан, школу грозились закрыть из-за отопления месяц назад. Однако родители все взяли в свои руки и сделали котел, который обеспечил учебное учреждение теплом. После этого взрослые обратились в районное управление образования – там им сказали, что школу закрывать никто не собирается. Тем не менее на записи видно, что на двери висит замок.

На ситуацию обратил внимание депутат городского совета Благовещенска Сергей Жуков. Он заявил, что «если данная школа имеет проблемы технического характера и требуется средства на ее ремонт», то «он готов оказать спонсорскую помощь» и «объявить народный сбор средств».

В Благовещенском районе закрывают школу // 2.12.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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