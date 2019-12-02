2019-12-02T15:51:32+03:00
Общество

В Башкирии разыскивают пропавшего 41-летнего Марата Мухамедьярова

Мужчина пропал еще 7 ноября
Эльвина АПАРИНА
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Был одет в черную кепку, темно-зеленую куртку, синие джинсы и коричневые ботинки.Был одет в черную кепку, темно-зеленую куртку, синие джинсы и коричневые ботинки.
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В Стерлитамаке почти месяц разыскивают 41-летнего Марата Мухамедьярова, который вышел из дома 7 ноября и не вернулся. Обеспокоенные родственники обратились в полицию и к волонтерам организации «Отклик», но поиски пока не дали никаких результатов.

Приметы: рост 170 см, телосложение среднее, волосы темные, глаза темно-карие;

Был одет в черную кепку, темно-зеленую куртку, синие джинсы и коричневые ботинки.

Если вам известно о местонахождении Марата, просьба сообщить по телефону 8(987) 1060601 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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