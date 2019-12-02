Уфимка отдаст 10 тысяч рублей за пропавшего бульдога, которому требуется операция

СЕГОДНЯ 15:31 2019-12-02T15:31:49+03:00

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В Уфе хозяйка разыскивает своего больного шестимесячного французского бульдога.

Известно, что шестимесячная собака пропала 1 декабря. Хозяйка Ирина рассказала, что ее щенок французского бульдога исчез на проспекте Октября, в районе остановки «Юношеская библиотека».

- Надеемся, что наша любимая булочка найдется. Собаке требуется операция, с правой стороны у нее опухоль, - рассказала Ирина.

Женщина также добавила, что вернувший ей любимую собаку гражданин получит 10 тысяч рублей в качестве вознаграждения.

Связаться с Ириной можно по телефону 89373000051.

ИСТОЧНИК KP.RU