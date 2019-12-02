2019-12-02T17:15:39+03:00
Происшествия

На автовокзале в Салавате загорелся новый автобус «Башавтотранса» с людьми в салоне

В происшествии обошлось без погибших и пострадавших
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: МЧС РБфото: МЧС РБ
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В башкирском городе Салавате прямо на территории автовокзала вспыхнул новый автобус «Башавтотранса». В этот момент в салоне находилось четыре человека.

В пресс-службе МЧС сообщили, что инцидент произошел сегодня, 2 декабря, в 14:20. На место вызова выехали две единицы техники и шесть человек личного состава, а также медики и сотрудники ГИБДД. По прибытии экстренных служб на территории автовокзала полыхал автобус ПАЗ, определенный на междугородний маршрут «Ишимбай-Салават». Из пассажирской машины самостоятельно эвакуировались четыре человека, детей среди них не было.

фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

Для того чтобы потушить автобус, хватило одного пожарного ствола. Открытое горение было ликвидировано в 14:38. В происшествии обошлось без жертв. Сейчас дознаватель МЧС устанавливает причины внезапно возникшего пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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