Смертельное ДТП в Башкирии: водитель не справился с управлением во время заноса и протаранил дерево
В Башкирии произошло смертельное ДТП: водитель на легковушке не справился с управлением и протаранил дерево.
По информации республиканской ГИБДД, авария была зафиксирована сегодня, 2 декабря, около 14 часов. На 58 километре трассы Бирск-Тастуба-Сатка 24-летний водитель за рулем Hyundai Solaris не справился с управлением, съехал в кювет и протаранил дерево.
Находившийся на пассажирском сиденье 26-летний парень получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до приезда медиков. Известно, что он был жителем Аскинского района республики.
– Со слов водителя, произошёл занос автомобиля в условиях снегопада, – сообщили в пресс-службе дорожной полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU