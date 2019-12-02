2019-12-02T16:05:02+03:00
Происшествия

Смертельное ДТП в Башкирии: водитель не справился с управлением во время заноса и протаранил дерево

Травмы, несовместимые с жизнью, получил 26-летний пассажир
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБфото: ГИБДД РБ
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В Башкирии произошло смертельное ДТП: водитель на легковушке не справился с управлением и протаранил дерево.

По информации республиканской ГИБДД, авария была зафиксирована сегодня, 2 декабря, около 14 часов. На 58 километре трассы Бирск-Тастуба-Сатка 24-летний водитель за рулем Hyundai Solaris не справился с управлением, съехал в кювет и протаранил дерево.

Находившийся на пассажирском сиденье 26-летний парень получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до приезда медиков. Известно, что он был жителем Аскинского района республики.

– Со слов водителя, произошёл занос автомобиля в условиях снегопада, – сообщили в пресс-службе дорожной полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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