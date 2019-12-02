2019-12-02T14:55:16+03:00
Происшествия

Парень из Башкирии хотел зарезать зрелую любовницу на съемной квартире

Женщину доставили в больницу поздней ночью
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В момент задержания парень находился в состоянии алкогольного опьяненияВ момент задержания парень находился в состоянии алкогольного опьянения
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В башкирском городе Бирск парень набросился с ножом на свою зрелую любовницу. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», все случилось на съемной квартире.

Местная станция скорой помощи получили вызов в полночь 30 ноября. Приехав на место происшествия спустя несколько минут, медики обнаружили истекающую кровью 38-летнюю женщину. Ее экстренно доставили в центральную районную больницу с резаным ножевым ранением грудной клетки с повреждением сердца. Врачи сразу же передали информацию о пациентке в правоохранительные органы.

По подозрению в покушение на убийство сотрудники отдела уголовного розыска задержали 29-летнего сожителя раненой. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. С места преступления криминалисты изъяли нож и смыв крови. Заведено ли в отношении молодого мужчины уголовное дело, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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