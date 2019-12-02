«Вы мрази! Вы все мрази! Все!»: игрок волейбольного «Урала» устроил потасовку на детском турнире в Уфе

СЕГОДНЯ 14:21 2019-12-02T14:21:10+03:00

31-летний доигровщик назвал оппонентов «шакалами из Уфы» в Twitter и извинился за свое поведение в Instagram

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Волейболист «Урала» Алексей Спиридонов устроил потасовку на детском теннисном турнире, в котором участвовала его 8-летняя дочь. По словам спортсмена, девочку сняли с турнира из-за того, что он хлопал в ладоши.

– Шакалы из Уфы и их родители в структуре тенниса сняли мою дочь в финале, когда она вела 2:0, из-за того, что я хлопал в ладоши. Ретвит максимальный, друзья! – написал в своем Twitter-аккаунте Спиридонов, прикрепив соответствующее видео.

На записи видно, что волейболист конфликтует с организаторами и родителями других участников. Своим оппонентам он кричит: «Вы мрази! Вы все мрази! Все!». В какой-то момент доходит даже до рукоприкладства, однако все быстро заканчивается, когда спортсмен оказывается на земле. Впоследствии и сам пост, и видео были удалены с Twitter.

Прощения за свое поведение Спиридонов попросил уже в другой социальной сети – Instagram. Опубликовав фотографию дочери, он написал, что «приносит свои искренние извинения» и поблагодарил организаторов за то, что они «делают благое дело и очень хорошее дело для маленьких спортсменов».

– Мне крайне стыдно, за свое поведение и принесенный моральный ущерб родителям, детям и организаторам. ГАУ СШОР по теннису города Уфы, одна из лучших школ нашей страны, со своими традициями. Я еще раз лично извиняюсь перед школой, родителями и детьми. Такого больше не повторится, – закончил Спиридонов.

Волейболист из уфимского клуба устроил потасовку на детском турнире // 2.12.

ИСТОЧНИК KP.RU