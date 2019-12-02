СЕГОДНЯ 13:39 2019-12-02T13:39:04+03:00

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В Башкирии утвердили в должности председателя Госкомюстиции Владимира Спеле. Ранее он находился в статусе исполняющего обязанности. Указом Радия Хабирова он был вновь назначен полноценным руководителем ведомства.

Согласно справке на сайте главы Башкирии, Владимир Спеле родился в 1969 году в Уфе. Окончил три вуза, среди которых БашГУ, Башкирская академия госслужбы и управлениям при президенте РБ и Нижегородский госуниверситет имени Лобачевского.

В течение пяти лет – с 2001 по 2006 – Спеле был министром юстиции республики. После этого, до 2016 года, руководил Аппаратом Совета общественной безопасности РБ. Председателем Госкомитета по делам юстиции является с 2016 года.

ИСТОЧНИК KP.RU