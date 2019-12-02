В спальном районе Уфы над 15-летней девушкой надругались в машине
Заявление в полицию подала ее мама
Мать потерпевшей обратилась в полицию вечером того же дняФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Уфе 15-летняя девушка стала жертвой насильника. С заявлением в полицию обратилась мать школьницы. Она рассказала правоохранителем, что над ее дочерью надругались 1 декабря в спальном районе столицы Башкирии.
Со ссылкой на собственный источник издание UfacityNews.ru сообщает, что около пяти часов утра неизвестный затащил несовершеннолетнюю жертву в легковушку и изнасиловал. Мама девушки узнала обо всем только вечером. Не теряя времени, она пошла в отдел полиции. Стражам порядка женщина сказала, что сможет опознать предполагаемого насильника.
ИСТОЧНИК KP.RU