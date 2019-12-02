Гостранс Башкирии намерен лишать свидетельств перевозчиков, не принимающих безнал
Половина перевозчиков в Башкирии не принимают от пассажиров безналичную оплату за проезд – госкомтранс намерен ввести дополнительные санкции в отношении частников, вплоть до лишения свидетельства. Об этом рассказал глава ведомства Тимур Мухаметьянов на оперативном совещании в правительстве республики.
– Подготовлены поправки в закон Республики Башкортостан об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом, предусматривающее обязанность перевозчиков применять контрольно-кассовую технику при осуществлении расчетов за проезд. В случае неисполнения таких требований гостранс в праве будет обратиться в суд с заявлением о прекращении действия свидетельств, выданных перевозчикам, – пояснил Мухаметьянов.
По данным гостранса, в республике зарегистрирован 61 автобусный перевозчик. С момента появления в июле этого года транспортных карт «Алга» в системе зарегистрировано 35 млн транзакций на общую сумма в 700 млн рублей: 40% оплаты осуществляется наличными, а 60 – по карте (28% приходится на «Алгу»).
ИСТОЧНИК KP.RU