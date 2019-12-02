Гостранс Башкирии намерен лишать свидетельств перевозчиков, не принимающих безнал

СЕГОДНЯ 12:38 2019-12-02T12:38:18+03:00

Об этом на оперативке в правительстве сообщил глава ведомства Тимур Мухаметьянов

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Половина перевозчиков в Башкирии не принимают от пассажиров безналичную оплату за проезд – госкомтранс намерен ввести дополнительные санкции в отношении частников, вплоть до лишения свидетельства. Об этом рассказал глава ведомства Тимур Мухаметьянов на оперативном совещании в правительстве республики.

– Подготовлены поправки в закон Республики Башкортостан об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом, предусматривающее обязанность перевозчиков применять контрольно-кассовую технику при осуществлении расчетов за проезд. В случае неисполнения таких требований гостранс в праве будет обратиться в суд с заявлением о прекращении действия свидетельств, выданных перевозчикам, – пояснил Мухаметьянов.

По данным гостранса, в республике зарегистрирован 61 автобусный перевозчик. С момента появления в июле этого года транспортных карт «Алга» в системе зарегистрировано 35 млн транзакций на общую сумма в 700 млн рублей: 40% оплаты осуществляется наличными, а 60 – по карте (28% приходится на «Алгу»).

ИСТОЧНИК KP.RU