2019-12-02T13:03:20+03:00
Общество

К середине недели в Башкирии похолодает до минус 22 градусов

Температура воздуха снизится как минимум в два раза
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В Башкирии станет холоднее и выпадет небольшой снегВ Башкирии станет холоднее и выпадет небольшой снегФото: Рустем АХУНОВ
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Синоптики Башгидромета прогнозируют резкое похолодание в ближайшие дни. Температура воздуха снизится как минимум в два раза.

Так, если сегодня днем столбик термометра не упадет ниже -6 градусов, то завтра, 3 декабря, станет заметно холоднее: -8,-13°. Местами пройдет небольшой снег, ветер будет южным, юго-западным, умеренным. Ночью подморозит до -12, -17°, а при прояснениях до -22°.

На следующий день, 4 декабря, не прогнозируется существенных изменений: те же направления умеренного ветра и та же температура воздуха – -8, -13° днем и -12, -17° ночью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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