2019-12-02T10:57:50+03:00
Общество

Радий Хабиров потребовал избавиться от «убитых» автобусов в Уфе

Глава Башкирии заявил, что готов пустить на рынок перевозок новые компании
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Хабиров поручил работать только с теми перевозчиками, который готовы участвовать в конкурсе с хорошей техникойХабиров поручил работать только с теми перевозчиками, который готовы участвовать в конкурсе с хорошей техникой
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На оперативном совещании в правительстве Башкирии сегодня, 2 декабря, Радий Хабиров заявил, что готов пустить в Уфу новых частных перевозчиков, если текущие не исправят ситуацию с качеством техники.

Руководитель региона поинтересовался у мэра Уфы Ульфата Мустафина, когда пройдет конкурс для перевозчиков. Глава администрации ответил, что в настоящий момент готовится соответствующая документация, а сам конкурс намечен на первый квартал 2020 года.

– Мы за то, чтобы частный бизнес работал в этой сфере – но только на наших условиях, основанных на интересах граждан, – обратился в Мустафину Хабиров. – Договариваемся: формируйте документацию таким образом, чтобы по улицам Уфы не ездили грязные, убитые, ржавые модели техники. Люди жалуются до сих пор. Те перевозчики, которые готовы участвовать в конкурсе с хорошей техникой, с соблюдением всех сервисных задач, вот с ними работаем. Кто не готов, значит, будет Башавтотранс все делать и другие компании придут. Я готов пустить на рынок другие компании, если эти нас не слышат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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