В правительстве Башкирии рассказали о снижении смертности от инфаркта и рака

СЕГОДНЯ 09:39 2019-12-02T09:42:11+03:00

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Сегодня, 2 декабря, на оперативке в правительстве Башкирии министр здравоохранения Максим Забелин озвучил показатели по смертности от болезней системы кровообращения (БСК) и онкологии.

По данным чиновника, с января по октябрь 2019 года зафиксировано снижение показателей смертности от БСК на 15% (ниже российского показателя на 7,5%). Снизилась и смертность от ишемической болезни сердца (ИБС) – на 11,3%, от инфаркта миокарда на 10% и злокачественных образований (рака) на 6,2%.

Забелин также озвучил, в каких районах наблюдаются наивысшие показатели смертности от вышеуказанных заболеваний. Большее всего от БКС страдает население Нуримановского (732,1 умерших на 100 тысяч человек), Федоровского (723,7), Кугарчинского (662,3), Стерлибашевского (657,5) и Белорецкого районов (648,8). Высокая смертность от инфаркта миокарда отмечается в городе Октябрьском (31,6 умерший на 100 тысяч человек населения), Стерлитамакском районе (30,9), Кумертау (29,4), Салавате (28,2) и Уфе (26,7). Что касается рака, то здесь ситуация неутешительная в Альшеевском (291,5 на 100 тысяч человек), Стерлибашевском (287,2) и Шаранском (248,6) районах.

ИСТОЧНИК KP.RU