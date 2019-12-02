Уфу сковали 8-балльные пробки

СЕГОДНЯ 07:33 2019-12-02T07:33:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром в понедельник, 2 декабря, Уфу сковали серьезные пробки. Причиной заторов уфимцы называют снегопад и ДТП.

По данным популярного сервиса «Яндекс.Пробки», автомобильное движение затруднено по всему городу. Ситуация на дорогах оценивается в 8 баллов. Хуже всего обстоят дела на южном выезде из города, в Сипайлово, на выезде из Черниковки, Инорса и в центре.

Почти без движения стоят участки улиц Галле, Комсомольской, 50 лет СССР, Пугачева, Сочинской, Заки Валиди, Жукова, Бикбая, Сельской Богородской и Трамвайной

Ситуация усугубляется авариями на загруженных перекрестках в Сипайлово, на Монументе Дружбы, на улице Интернациональной.

ИСТОЧНИК KP.RU