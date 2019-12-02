Житель Уфы опрокинул иномарку в кювет: в ДТП погибла его супруга
Инцидент случился в первый день зимы
Фото: ГИБДД по Башкирии
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В воскресенье, 1 декабря, в Альшеевском районе Башкирии случилась авария со смертельным исходом.
68-летний уфимец ехал по дороге Чишмы - Аксеново - Киргиз-Мияки. На 83-м километре его "Мицубиши АSX" вылетела в кювет и перевернулась. Сам мужчина выжил, а вот его супруга, ехавшая на пассажирском сидении, получила тяжелые травмы. Она скончалась в карете скорой помощи по дороге в больницу.
В Госавтоинспекции Башкирии уточнили, что по факту ДТП начато разбирательство.
Всего за первый зимний день в республике зарегистрировали 11 аварий.
Фото: ГИБДД по Башкирии
ИСТОЧНИК KP.RU