2019-12-02T08:28:06+03:00
Происшествия

Житель Уфы опрокинул иномарку в кювет: в ДТП погибла его супруга

Инцидент случился в первый день зимы
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: ГИБДД по БашкирииФото: ГИБДД по Башкирии
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В воскресенье, 1 декабря, в Альшеевском районе Башкирии случилась авария со смертельным исходом.

68-летний уфимец ехал по дороге Чишмы - Аксеново - Киргиз-Мияки. На 83-м километре его "Мицубиши АSX" вылетела в кювет и перевернулась. Сам мужчина выжил, а вот его супруга, ехавшая на пассажирском сидении, получила тяжелые травмы. Она скончалась в карете скорой помощи по дороге в больницу.

В Госавтоинспекции Башкирии уточнили, что по факту ДТП начато разбирательство.

Всего за первый зимний день в республике зарегистрировали 11 аварий.

Фото: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU

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