2019-12-02T07:06:51+03:00
Происшествия

В Минэкологии Башкирии прокомментировали ситуацию на озере Кашкадан, где рыба вмерзла в лед

Эксперты намерены проверить, отчего погибли обитатели озера
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Оставшихся рыбешек надеются спасти с помощью лунок во льдуОставшихся рыбешек надеются спасти с помощью лунок во льду
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На минувших выходных интернет-пользователи бурно обсуждали ситуацию на озере Кашкадан в Уфе, где в лед вмерзли сотни рыб. Напомним, ранее в рамках реконструкции парка из водоема откачали всю воду. Это, по мнению жителей, и спровоцировало гибель его обитателей.

В Минэкологии региона объяснили, что во время работ по осушению озера было выловлено много рыбы, но немало ее и спряталось в ил, чтобы переждать холода. В итоге этих особей спасти не удалось.

- Когда обнаружили, что оставшейся в озере рыбе не хватает кислорода, сразу же стали бурить лунки. Будет кислород — рыба сможет дышать, — цитирует ведомство агентство "Башинформ".

ИСТОЧНИК KP.RU

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