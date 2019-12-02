В Минэкологии Башкирии прокомментировали ситуацию на озере Кашкадан, где рыба вмерзла в лед
На минувших выходных интернет-пользователи бурно обсуждали ситуацию на озере Кашкадан в Уфе, где в лед вмерзли сотни рыб. Напомним, ранее в рамках реконструкции парка из водоема откачали всю воду. Это, по мнению жителей, и спровоцировало гибель его обитателей.
В Минэкологии региона объяснили, что во время работ по осушению озера было выловлено много рыбы, но немало ее и спряталось в ил, чтобы переждать холода. В итоге этих особей спасти не удалось.
- Когда обнаружили, что оставшейся в озере рыбе не хватает кислорода, сразу же стали бурить лунки. Будет кислород — рыба сможет дышать, — цитирует ведомство агентство "Башинформ".
ИСТОЧНИК KP.RU