2019-12-02T06:38:30+03:00
Общество

В Минтруда рассказали, в каких городах и районах Башкирии проще найти работу

Специалисты проанализировали, где больше всего претендентов на одну вакансию
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Специалисты Минтруда Башкирии изучили уровень напряженности на рынке труда в районах и городах республики. По данным на 1 ноября самая сложная ситуация наблюдается в Агидели. Здесь на одну вакансию претендуют примерно 3,7 человек. Непросто найти работу в Илишевском и Чишминском районах. В первом за рабочее место конкурируют 3,2 человека, во втором - 2,6.

Напротив, лучше всего ситуация в Бирске, Благовещенске и Сибае, где коэффициент напряженности всего 0,2 человека на место.

По данным аналитиков, коэффициент напряженности в регионе с начала года увеличился на 0,1. При этом в 18 районах и городах он уменьшился, а в 44 вырос.

Источник: Минтруда Башкирии

Источник: Минтруда Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU

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