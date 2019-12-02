В Уфе автомобили должников уйдут с молотка

СЕГОДНЯ 07:21 2019-12-02T07:21:51+03:00

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В Уфе с молотка пустят автомобили должников. Очередные торги пройдут под Новый год, 30 декабря.

Список выставленных на аукцион авто опубликован на сайте регионального управления Службы судебных приставов. В нем всего 15 лотов. Самый дорогой из них - "Фольксваген Passat CC", 2009 года выпуска. Его начальная цена на аукционе составит 598 тысяч рублей. Еще один относительно дорогой лот - "Ситроен С3 Пикассо", 2014 года выпуска. Его начнут торговать с 440 тысяч рублей. Самая низкая заявленная стоимость у автомобиля "Лада 210740", выпущенного в 2011 году. Ее оценили в 159 тысяч рублей.

В торгах, напомним, могут принять участие все желающие. Главное, иметь необходимый задаток и подать заявку. Телефон для справок 286-51-39.

ИСТОЧНИК KP.RU