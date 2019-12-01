2019-12-01T18:32:01+03:00
Общество

Роскомнадзор проверит, законно ли прошли в Уфе слушания по дельфинарию

Ведомство, в частности, интересует использование «глушилок» связи
Эльвина АПАРИНА
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Вице-мэр Алина Сулейманова признала, что организаторы мероприятия «перестарались», но не исключила, что оборудование будет использоваться и впредь «в случае необходимости».Вице-мэр Алина Сулейманова признала, что организаторы мероприятия «перестарались», но не исключила, что оборудование будет использоваться и впредь «в случае необходимости».
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Роскомнадзор Башкирии проверит законность использования спецоборудования для блокировки мобильной связи на общественных слушаниях по строительству дельфинария в Уфе 15 ноября. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Уфа».

Напомним, что слушания прошли в ГДК, они были организованы администрацией Уфы и Главархитектурой. На них власти использовали «глушилки» связи, чтобы активисты-противники не могли вести прямую трансляцию в соцсети.

Вице-мэр Алина Сулейманова признала, что организаторы мероприятия «перестарались», но не исключила, что оборудование будет использоваться и впредь «в случае необходимости».

- Главной темой слушаний были планы строительства возле уфимского парка Кашкадан некоего экоцентра с использованием дельфинов для лечения детей-инвалидов. При этом никакой другой информации кроме названия объекта участникам слушаний не предоставили, - сообщает издание.

По результатам проверки будет принято решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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