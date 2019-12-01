Роскомнадзор проверит, законно ли прошли в Уфе слушания по дельфинарию
Роскомнадзор Башкирии проверит законность использования спецоборудования для блокировки мобильной связи на общественных слушаниях по строительству дельфинария в Уфе 15 ноября. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Уфа».
Напомним, что слушания прошли в ГДК, они были организованы администрацией Уфы и Главархитектурой. На них власти использовали «глушилки» связи, чтобы активисты-противники не могли вести прямую трансляцию в соцсети.
Вице-мэр Алина Сулейманова признала, что организаторы мероприятия «перестарались», но не исключила, что оборудование будет использоваться и впредь «в случае необходимости».
- Главной темой слушаний были планы строительства возле уфимского парка Кашкадан некоего экоцентра с использованием дельфинов для лечения детей-инвалидов. При этом никакой другой информации кроме названия объекта участникам слушаний не предоставили, - сообщает издание.
По результатам проверки будет принято решение.
ИСТОЧНИК KP.RU