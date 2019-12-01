2019-12-01T17:28:26+03:00
Происшествия

В Уфе на озере Кашкадан рыба вмерзла в лед

На водоеме случилась экологическая катастрофа
Эльвина АПАРИНА
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Автор видео рассказывает, что во льду сотни рыб – есть и маленькие, и крупные.Автор видео рассказывает, что во льду сотни рыб – есть и маленькие, и крупные.
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Накануне в сети Интернет появилось видео с рыбой, вмерзшей в лед, снятое в Уфе на озере Кашкадан. Местные жители сообщают, что из озера откачали всю воду и устроили экологичскую катастрофу - погибла вся рыба.

Автор видео рассказывает, что во льду сотни рыб – есть и маленькие, и крупные. На следующий же день после публикации скандального видео на озеро прибыла бригада – сейчас она пробуривает лунки.

Напомним, что к осушению озера приступили власти. Реконструкцию парка планируют завершить к 2020 году – у администрации города большие планы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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