2019-12-01T15:05:07+03:00
Общество

Уфимцы устроили давку на открытии первого торгового центра в своем районе

В день открытия провели розыгрыш призов
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Фотографии столпотворения появились в социальных сетях.Фотографии столпотворения появились в социальных сетях.
Изменить размер текста:

Сегодня, 1 декабря, в уфимском микрорайоне Инорс открывается первый торговый центр. На его открытие пришли практически все жители района, и в связи с этим образовалась давка. Больше всего жители Инорса радовались, что теперь рядом с ними появился гипермаркет. Основная масса как раз рвалась туда – здесь к тому же устроили розыгрыш призов в честь первого дня работы ТЦ.

Фотографии столпотворения появились в социальных сетях. Кто-то назвал участников давки дикарями, а кто-то наоборот радовался, что в районе открыли что-то стоящее.

- Ну наконец-то в Инорсе появился ТЦ, теперь не нужно ездить в отдаленные и тратить свое время, - пишут пользователи соцсетей.

- Почему дикари сразу? Для нас это большое и радостное событие. А подобное столпотворение – это минус организаторов и администрации ТЦ, - говорит уфимка Майя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24