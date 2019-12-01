Житель Башкирии уехал на заработки в Москву и пропал
37-летний Рафис Фаттахов не выходит на связь с 22 ноября
Известно, что уроженец Салаватского района села Янгантау уехал в столицу на заработки
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В Москве пропал 37-летний житель Башкирии Рафис Фаттахов. Известно, что уроженец Салаватского района села Янгантау уехал в столицу на заработки. 22 ноября он перестал выходить на связь со своими родными, те, забеспокоившись, обратились в полицию и к волонтерам «Лиза Алерт».
Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие;
Был одет в синий горнолыжный костюм, черные зимние кроссовки и черную шапку.
Если вам известно о его местонахождении, просьба сообщить об этом волонтерам по телефону горячей линии – 8 (800) 700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU