Житель Башкирии уехал на заработки в Москву и пропал

СЕГОДНЯ 15:02 2019-12-01T15:02:03+03:00

Известно, что уроженец Салаватского района села Янгантау уехал в столицу на заработки

37-летний Рафис Фаттахов не выходит на связь с 22 ноября

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В Москве пропал 37-летний житель Башкирии Рафис Фаттахов. Известно, что уроженец Салаватского района села Янгантау уехал в столицу на заработки. 22 ноября он перестал выходить на связь со своими родными, те, забеспокоившись, обратились в полицию и к волонтерам «Лиза Алерт».

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие;

Был одет в синий горнолыжный костюм, черные зимние кроссовки и черную шапку.

Если вам известно о его местонахождении, просьба сообщить об этом волонтерам по телефону горячей линии – 8 (800) 700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU