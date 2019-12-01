В Башкирии неизвестные подожгли мусорный полигон

СЕГОДНЯ 13:25 2019-12-01T13:25:35+03:00

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Жители башкирского города Баймак задыхаются – в городе уже третий день горит мусорный полигон. Смог полностью окутал город, и горожане стараются не выходить на улицу.

Как сообщает ИА «Башинформ», возгорание произошло 28 ноября - свалку подожгли неизвестные. По состоянию на 29 ноября в тушении участвовали 4 водовоза, основные очаги возгорания ликвидированы, но работа еще продолжается. Вся информация о поджоге передана в МВД.

В администрации агентству также сообщили, что свалку планируется ликвидировать в 2022-2023 годах. Региональный оператор «Эко-сити» планирует здесь построить комплекс по переработке отходов с компостированием органических отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU