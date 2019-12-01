Радий Хабиров показал, как красиво будет украшена Уфа к Новому году
В этом году под Новый год в столице Башкирии будет по-особенному красиво – в Уфе создадут новогоднюю атмосферу по-новому.
Город украсит всемирно известная компания Festi Group, которая украшает крупнейшие праздники, открытия олимпиад и другие подобного масштаба события по всему миру. Снимки дизайн-проектов у себя на странице разместил Радий Хабиров. Площадь Ленина, улица Ленина, площади у Телецентра и имени Серго Орджоникидзе утонут в ярких огнях.
- Посмотрите, как это будет красиво! Новогоднее настроение появится уже очень скоро. Кстати, не за счет бюджета - это подарок жителям республики от одного из крупных предприятий республики, - написал Хабиров.
ИСТОЧНИК KP.RU