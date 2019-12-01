2019-12-01T11:27:45+03:00
Общество

Радий Хабиров показал, как красиво будет украшена Уфа к Новому году

Такой дорогой подарок сделало одно из предприятий республики
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В этом году под Новый год в столице Башкирии будет по-особенному красиво – в Уфе создадут новогоднюю атмосферу по-новому.

Город украсит всемирно известная компания Festi Group, которая украшает крупнейшие праздники, открытия олимпиад и другие подобного масштаба события по всему миру. Снимки дизайн-проектов у себя на странице разместил Радий Хабиров. Площадь Ленина, улица Ленина, площади у Телецентра и имени Серго Орджоникидзе утонут в ярких огнях.

- Посмотрите, как это будет красиво! Новогоднее настроение появится уже очень скоро. Кстати, не за счет бюджета - это подарок жителям республики от одного из крупных предприятий республики, - написал Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24