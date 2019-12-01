В Уфе погибла девушка, которая пыталась ночью поймать попутку

СЕГОДНЯ 10:44 2019-12-01T10:50:35+03:00

Личность погибшей все еще не установлена

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В районе полуночи 1 декабря в уфимской Черниковке произошла смертельная авария с участием пешехода. Напротив дома номер 19 по улице Машиностроителей 22-летний водитель за рулем «Тойоты Королла» насмерть сбил девушку. Она получила несовместимые с жизнью травмы и погибла на месте ДТП. Ее личность до сих пор не установлена.

Как сообщили в ГИБДД, автомобилист рассказал, что та лежала на проезжей части, а он не успел затормозить. Очевидцы в свою очередь говорят, что девушка пыталась поймать машину и вела себя неадекватно.

- Она бросалась под машины, прямо на капоты, выбегала резко на дорогу. Машину поймать пыталась, вот и поймала, - говорит Алексей Ж.

Известно, что водитель был лишен права управления транспортным средством еще 2015 году.

Также известно, что водитель был лишен права управления транспортным средством еще 2015 году. Тогда он передал свой автомобиль пьяному человеку. Сейчас ведется разбирательство и устанавливается личность погибшей.

ИСТОЧНИК KP.RU