2019-12-01T12:27:15+03:00
Происшествия

В Башкирии пьяный водитель на «Лексусе» сбил троих девочек, одна в реанимации

Мужчина выехал на тротуар
Эльвина АПАРИНА
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- Водитель пьяный был, еле стоял на ногах, - пишут очевидцы аварии.- Водитель пьяный был, еле стоял на ногах, - пишут очевидцы аварии.
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Вечером 29 ноября в Кумертау произошла серьезная авария – 47-летний водитель за рулем «Лексуса» сбил троих школьниц. ДТП произошло на улице Вокзальной. Известно, что мужчина был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он не справился с управлением, выехал на тротуар, где сбил троих девочек.

Двое отделались испугом, а третья, 9-летняя девочка, лежит в реанимации. За ее жизнь борются медики.

- Водитель пьяный был, еле стоял на ногах, - пишут очевидцы аварии.

Обстоятельства ДТП сейчас выясняются сотрудниками ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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