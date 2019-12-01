В Башкирии пьяный водитель на «Лексусе» сбил троих девочек, одна в реанимации
Мужчина выехал на тротуар
- Водитель пьяный был, еле стоял на ногах, - пишут очевидцы аварии.
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Вечером 29 ноября в Кумертау произошла серьезная авария – 47-летний водитель за рулем «Лексуса» сбил троих школьниц. ДТП произошло на улице Вокзальной. Известно, что мужчина был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он не справился с управлением, выехал на тротуар, где сбил троих девочек.
Двое отделались испугом, а третья, 9-летняя девочка, лежит в реанимации. За ее жизнь борются медики.
- Водитель пьяный был, еле стоял на ногах, - пишут очевидцы аварии.
Обстоятельства ДТП сейчас выясняются сотрудниками ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU