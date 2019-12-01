2019-12-01T09:09:35+03:00
Общество

Скандальный рэпер из Уфы выехал на сцену стадиона в Москве за рулем элитной иномарки

Алишер Моргенштерн продолжает эпатировать публику [видео]
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
В конце своего выступления Алишер признался в любви своим поклонникам.В конце своего выступления Алишер признался в любви своим поклонникам.
Изменить размер текста:

Накануне у популярного у молодежи рэпера из Уфы Алишера Моргенштерна в Москве прошел большой концерт.

- Москва, готовьтесь... Это будет легендарное мясо, - так анонсировал выступление в соцсети Алишер.

Рэпер действительно удивил многотысячную публику необычной выходкой – Алишер выехал на сцену на своем белом «Мерседесе». Фанатам такая идея пришлась по душе – 5500 человек в один голос стали визжать, кричать, снимать на телефоны. Поддержали выходку и подписчики – молодого рэп-исполнителя прозвали легендой.

В конце своего выступления Алишер признался в любви своим поклонникам.

Рэпер из Уфы выехал на сцену стадиона в Москве за рулем элитной иномарки //01.12.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24