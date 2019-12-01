Скандальный рэпер из Уфы выехал на сцену стадиона в Москве за рулем элитной иномарки
Накануне у популярного у молодежи рэпера из Уфы Алишера Моргенштерна в Москве прошел большой концерт.
- Москва, готовьтесь... Это будет легендарное мясо, - так анонсировал выступление в соцсети Алишер.
Рэпер действительно удивил многотысячную публику необычной выходкой – Алишер выехал на сцену на своем белом «Мерседесе». Фанатам такая идея пришлась по душе – 5500 человек в один голос стали визжать, кричать, снимать на телефоны. Поддержали выходку и подписчики – молодого рэп-исполнителя прозвали легендой.
В конце своего выступления Алишер признался в любви своим поклонникам.
Рэпер из Уфы выехал на сцену стадиона в Москве за рулем элитной иномарки //01.12.
ИСТОЧНИК KP.RU