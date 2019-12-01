Скандальный рэпер из Уфы выехал на сцену стадиона в Москве за рулем элитной иномарки

СЕГОДНЯ 08:53 2019-12-01T09:09:35+03:00

В конце своего выступления Алишер признался в любви своим поклонникам.

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Накануне у популярного у молодежи рэпера из Уфы Алишера Моргенштерна в Москве прошел большой концерт.

- Москва, готовьтесь... Это будет легендарное мясо, - так анонсировал выступление в соцсети Алишер.

Рэпер действительно удивил многотысячную публику необычной выходкой – Алишер выехал на сцену на своем белом «Мерседесе». Фанатам такая идея пришлась по душе – 5500 человек в один голос стали визжать, кричать, снимать на телефоны. Поддержали выходку и подписчики – молодого рэп-исполнителя прозвали легендой.

В конце своего выступления Алишер признался в любви своим поклонникам.

Рэпер из Уфы выехал на сцену стадиона в Москве за рулем элитной иномарки //01.12.

ИСТОЧНИК KP.RU