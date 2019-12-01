В Башкирии в туристическом месте нашли обмороженный труп
Погибшего мужчину обнаружили прямо у подножья горы
По предварительным данным, мужчина покончил с собой.
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В Белорецком районе Башкирии 27 ноября в районе 20 часов в полицию поступило сообщение от жителя села Новоабзаково о том, что местные жители нашли в лесу обмороженный труп. Об этом сообщил собственный источник.
На место выехали стражи порядка, они установили, что погибший мужчина обнаружен в пяти километрах от села прямо у подножья горы Куркак, которая является памятником природы. По предварительным данным, мужчина покончил с собой.
Со слов собеседника, на его теле нет повреждений. Сейчас устанавливается личность погибшего и все обстоятельства его гибели.
ИСТОЧНИК KP.RU