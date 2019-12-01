Стало известно, какой автомобиль в Уфе чаще всего угоняют

СЕГОДНЯ 07:53 2019-12-01T07:53:29+03:00

Самыми угоняемыми считаются ВАЗ-2107 и «Нива» - за год увели по четыре машины.

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В ГИБДД рассказали, какие автомобили чаще всего угоняют в Уфе. Так, издание «UfaTime.ru» сообщает, что на конец ноября 2019 года в списке угнанных в столице значится 38 ТС. В список вошли 34 легковушки, два прицепа, мотоцикл и КамАЗ. Есть среди них и те, что угнали еще в январе, но так и не нашли.

В дорожной полиции назвали и самую любимую марку угонщиков. Им оказался ВАЗ – на сегодняшний день угнано 24 авто этой модели. Самыми угоняемыми считаются ВАЗ-2107 и «Нива» - за год увели по четыре машины.

Иномарок в списке угонщиков немного – всего 10. ЧащевсегоугоняютNissan Almera, KiаRio, Toyota Land Cruiser, Mitsubishi Outlander, Volkswagen Polo, Toyota Camry, Peugeot 408 иRenault Logan.

ИСТОЧНИК KP.RU