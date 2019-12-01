В Башкирии резко ухудшится погода

СЕГОДНЯ 07:40 2019-12-01T07:40:50+03:00

По данным Башгидромета, бильный снег будет идти сегодня, 1 декабря, и всю предстоящую неделю.

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В Башкирии, в том числе и Уфе, резко ухудшилась погода – в республику пришли обильные снегопады, а вместе с ними метель и гололедица. В некоторых районах также присутствует снежный накат. Ухудшилась и видимость – на отдельных участках дорог она не превышает 500 метров.

Сотрудники дорожной полиции убедительно просят водителей соблюдать дистанцию, не превышать скорость и не выезжать на трассу без острой необходимости.

По данным Башгидромета, бильный снег будет идти сегодня, 1 декабря, и всю предстоящую неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU