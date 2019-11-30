В Уфе возложили цветы в память жертв радиационных аварий

СЕГОДНЯ 20:27 2019-11-30T20:27:46+03:00

33 года назад в этот день сдали объект «Укрытие» над взорвавшимся 4 энергоблоком Чернобыльской АЭС

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Сегодня, 30 ноября, в уфимском сквере 50-летия Победы прошло торжественное мероприятие, на котором почтили память погибших в результате радиационных аварий. Присутствующие возложили цветы к памятнику «Героям – ликвидаторам Чернобыльской катастрофы и других радиационных аварий».

Этот день является особенно значимым в истории. Ровно 33 года назад, в 1986 году, был сдан в эксплуатацию саркофаг «Укрытие» над взорвавшимся четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС, который и остановил смертоносное радиационное излучение.

В мероприятии приняли участие представители городской администрации, руководители и члены отделений региональной организации ветеранов «Союз Чернобыль».

- Это была наша молодость, трагическое событие 1986 года оставило большой отпечаток в нашей жизни, – отметил в беседе подполковник запаса, летчик первого класса Николай Киселев, который во время ликвидации аварии на ЧАЭС выполнял задачи над реактором на вертолете Ми-8. – Также мы, конечно, рады увидеть друг друга, тех, кто в живых. Очень признательны муниципалитету, меценатам за помощь в установке памятника.

ИСТОЧНИК KP.RU