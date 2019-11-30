В Уфе подростков застукали за взрослым занятием

СЕГОДНЯ 18:35 2019-11-30T18:35:55+03:00

Не стесняясь никого, подростки в открытую дымили прямо на крыльце магазина

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В Уфе взрослые застукали школьников за взрослым занятием: совершенно не таясь, подростки курили прямо на крыльце магазина. Фотографию ребят лет 14-15 выложил очевидец в местной «подслушке», призвав родителей тщательнее следить за своими отпрысками.

- Бросайте, ребят, зачем вам это надо?- подписался автор фотографии.

Большинство комментаторов возмутились, по какому праву мужчина вообще лезет в чужую жизнь и снимает школьников исподтишка.

- Сфотографировать из-за угла, а потом выложить фото в интернете с обращением. Странная логика. Лично курящим малолеткам сказать нельзя было? Надо же на публику поиграть, выставить себя сопереживающим, - иронизирует Дина К.

Впрочем, нашлись и те, кто осудил «взрослое» увлечение подростков и углядел в этом вину родителей.

- Виноваты взрослые. Дети, как обезьяны, повторяют за взрослыми, не осознавая, какие будут последствия. Объяснять бесполезно. Своим примером надо показывать, - уверен Линар Г.

ИСТОЧНИК KP.RU