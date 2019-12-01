2019-12-01T18:14:30+03:00
Общество

Школьников из Башкирии заставили смотреть на парней в балетных пачках за 100 рублей

Странный перформанс оказался молодежным спектаклем, посвященным проблеме травли в сети
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: folloartФото: folloart
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29 ноября, в стерлитамакском Дворце творчества школьников показали необычный спектакль. Танцы парней, переодетых в балетные пачки, серьезно возмутил некоторых родителей учеников.

- Собрали старшеклассников со всех школ города (по 50 учащихся из школы). В приказном порядке сняли детей с уроков и за 100 рублей показали «это». Вопрос: какое воспитательное значение имело «это», чтобы его посмотреть в урочное время? – возмущается в социальных сетях местная жительница.

Некоторые комментаторы поддержали женщину, назвав представление «спектаклишком» и «моральной тухлятиной», которую дети могут посмотреть бесплатно в интернете.

- Сами своими руками уничтожают ценности общества, копируя западных фриков! Хватит уже устраивать деградацию населения, начиная с малых лет, - возмущается Дэмис С.

- Актуальную тему можно раскрыть без этих клоунских выходок мужчин в пачках, мягко говоря, не в лучшей физической форме? Это на какой уровень зрителя? Так, чисто «поржать»? Или задуматься? – уверена Рамиля М.

ПРОБЛЕМА КИБЕРБУЛЛИНГА НА ЯЗЫКЕ ПОДРОСТКОВ

Но на самом деле спектакль «###КираПростиАртема» был задуман для привлечения внимания молодежи к актуальной проблеме кибербуллинга.

- Это спектакль о взаимоотношениях молодежи, травле в сети, ответственности за свои поступки и про то, к чему могут привести необдуманные действия. Ребята выходят в подобном виде, для того чтобы выглядеть глупо перед девушкой, которую обидели и почти довели до самоубийства, поскольку выложили интимную фотографию в сеть, тем самым доведя девушку и ее семью до отчаяния нападками в интернете и в жизни. Этой акцией парни показывают, что им нужно прощение, что они готовы на то, чтобы выставить себя перед обществом в неприглядном виде, - подробно объясняет смысл постановки Татьяна Сергеева. - С молодежью нужно разговаривать на их языке, этот спектакль не читает нравоучений, режиссёр пытается быть с молодежью вместе.

- Спектакль «КираПростиАртема» Стерлитамакского башкирского драмтеатра был показан в рамках внеурочной деятельности. На доступном языке для подростков рассказано о проблеме кибербуллинга, - объяснила начальник Управления образования Фруза Хабибуллина

В Башкирии перед школьниками выступили парни в балетных пачках //01.12.

ИСТОЧНИК KP.RU

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