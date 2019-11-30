2019-11-30T19:20:47+03:00
Происшествия

В Башкирии поиски пропавшего мужчины завершились трагедией

58-летнего Юрия Федорова обнаружили мертвым
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: ориентировка "Лиза Алерт"Фото: ориентировка "Лиза Алерт"
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В Башкирии завершились поиски 58-летнего жителя села Бижбуляк. Как рассказали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», Юрий Федоров вышел из дома 26 ноября, но назад так и не вернулся. Обеспокоенные родственники забили тревогу и обратились за помощью в полицию и к поисковикам, которые вышли на прочес местности.

Сегодня. 30 ноября, стало известно, что мужчину нашли мертвым. Что именно стало причиной гибели мужчины, и при каких обстоятельствах было обнаружено его тело, волонтеры не стали уточнять по просьбе родственников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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