В Башкирии поиски пропавшего мужчины завершились трагедией

СЕГОДНЯ 19:20 2019-11-30T19:20:47+03:00

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В Башкирии завершились поиски 58-летнего жителя села Бижбуляк. Как рассказали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», Юрий Федоров вышел из дома 26 ноября, но назад так и не вернулся. Обеспокоенные родственники забили тревогу и обратились за помощью в полицию и к поисковикам, которые вышли на прочес местности.

Сегодня. 30 ноября, стало известно, что мужчину нашли мертвым. Что именно стало причиной гибели мужчины, и при каких обстоятельствах было обнаружено его тело, волонтеры не стали уточнять по просьбе родственников.

ИСТОЧНИК KP.RU