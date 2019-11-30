2019-11-30T15:11:04+03:00
Общество

Слабый снег и гололед: какая погода ожидает жителей Башкирии в первый день зимы

Морозы не ударят, но дороги покроются ледяным накатом
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: архив КП
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Завтра, 1 декабря, в Башкирию придет зима. Если верить прогнозам синоптиков, серьезных заморозков можно не опасаться, зато выпадет слабый снег, а в отдельных районах есть опасность налипания мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах ожидается гололедица и снежный накат. Средняя температура воздуха ночью опустится до -3; -8 (при прояснениях подморозит до -13), а днем потеплеет до 0; -5. Также синоптики обещают умеренный южный и юго-восточный ветер.

В Уфе в первый зимний день будет пасмурно и тепло. Температура воздуха не опустится ниже отметки -3 градуса, также ожидается ветер до 10 метров в секунду и умеренный снегопад. Такая погода продлится до вторника, 3 декабря, после чего в столице Башкирии серьезно похолодает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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