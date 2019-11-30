Юрий Шевчук объявил о старте юбилейного тура «ДДТ»

СЕГОДНЯ 14:34 2019-11-30T14:34:54+03:00

В Уфе группа, которой в 2020 году исполняется 40 лет, выступит в июне

Изменить размер текста: A A

В минувшую пятницу концертом в столице Молдавии, Кишиневе, группа «ДДТ» завершила свою самую масштабную и продолжительную программу - «История звука», с которой катается по миру с 2016 года. В Уфе «История звука» была показана на самой большой площадке города – 8-тысячном ледовом дворце «Уфа-Арена». В завершении лидер группы Юрий Шевчук объявил о старте нового, юбилейного тура, который стартует в конце марта в Орле. Музыканты выступят с новой программой, в которую войдут как новые, так и давно не звучавшие песни «ДДТ». Пока тур включает около десятка городов, но он постоянно будет пополняться.

В рамках тура запланировано несколько больших, стадионных концертов - 6 июня группа выступит на стадионе «Открытие-арена» в Москве, 10 октября - на «Газпром-арена» в Санкт-Петербурге, а в июне - в Уфе, где 40 лет назад и появилась группа.

Точная дата концерта в башкирской столице пока неизвестна, поскольку он будет проходить в рамках популярного фестиваля искусств «Сердце Евразии», который состоится в Уфимском амфитеатре в 2020 году уже в пятый раз.

ИСТОЧНИК KP.RU