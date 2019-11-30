2019-11-30T14:34:54+03:00
Общество

Юрий Шевчук объявил о старте юбилейного тура «ДДТ»

В Уфе группа, которой в 2020 году исполняется 40 лет, выступит в июне
Мила КИЯН
Поделиться:
Юрий Шевчук готовит юбилейную программу, к 40-летнему юбилею «ДДТ»Юрий Шевчук готовит юбилейную программу, к 40-летнему юбилею «ДДТ»Фото: Мила КИЯН
Изменить размер текста:

В минувшую пятницу концертом в столице Молдавии, Кишиневе, группа «ДДТ» завершила свою самую масштабную и продолжительную программу - «История звука», с которой катается по миру с 2016 года. В Уфе «История звука» была показана на самой большой площадке города – 8-тысячном ледовом дворце «Уфа-Арена». В завершении лидер группы Юрий Шевчук объявил о старте нового, юбилейного тура, который стартует в конце марта в Орле. Музыканты выступят с новой программой, в которую войдут как новые, так и давно не звучавшие песни «ДДТ». Пока тур включает около десятка городов, но он постоянно будет пополняться.

В рамках тура запланировано несколько больших, стадионных концертов - 6 июня группа выступит на стадионе «Открытие-арена» в Москве, 10 октября - на «Газпром-арена» в Санкт-Петербурге, а в июне - в Уфе, где 40 лет назад и появилась группа.

Точная дата концерта в башкирской столице пока неизвестна, поскольку он будет проходить в рамках популярного фестиваля искусств «Сердце Евразии», который состоится в Уфимском амфитеатре в 2020 году уже в пятый раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии, проведя две недели в коме, скончался подросток
Слабый снег и гололед: какая погода ожидает жителей Башкирии в первый день зимы
Вылетел в кювет и перевернулся: в Башкирии в аварии погиб молодой парень
Солисты Башкирского оперы номинированы на пять национальных премий «Онегин»
«Почему нужно умолять, чтобы дали талон на УЗИ?»: онкобольная уфимка пожаловалась на хамство врачей
КСП Башкирии предложила уфимцам оценить уровень общественного транспорта
В Башкирии подешевели многие продукты питания
Фильм "Алла Пугачева. Тот самый концерт" возвращается на экран по просьбе зрителей
Возвращались домой по обочине: в Башкирии водитель иномарки сбил пять подростков
«Это грудь женская!»: ученые проанализировали видео со снежным человеком из Башкирии
«Осколки разлетелись по всему салону»: в Уфе столкнулись два маршрутных автобуса
В Уфе задержали отца-сектанта из Екатеринбурга, жестоко расправившегося со своим маленьким сыном
Синоптики рассказали, какой будет зима в Башкирии в 2019-2020 году
Жители Башкирии, на 27 часов застрявшие в аэропорту, смогли вылететь в Китай
В Уфе министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова вручила врачам ключи от передвижных ФАПов
В Уфе осудили заведующую детсадом, присваивавшую чужие зарплаты и премии