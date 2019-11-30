Солисты Башкирского оперы номинированы на пять национальных премий «Онегин»

СЕГОДНЯ 12:47 2019-11-30T12:47:47+03:00

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Национальная оперная премия «Онегин» основана в 2016 году для популяризации оперного искусства в России и в этом году вручается уже в четвертый раз. У Башкирского театра оперы и балета целых пять номинаций. Народный артист Башкирии, художественный руководитель театра и советник главы РБ по культуре Аскар Абдразаков претендует на премию в одной из самых престижных номинаций – «Мастер сцены», которая вручается за «актерское мастерство, профессионализм и верное служение российскому оперному театру». Башкирский бас попал в число номинантов за партии , исполненные в двух премьерных постановках сезона - Мефистофеля в опере «Фауст» Шарля Гуно и Лепорелло в моцартовском «Дон Жуане».

Еще двое солистов Башкирской оперы - Олеся Мезенцева и Ян Лейше заявлены в номинации «Дебют». Главный дирижер Башкирской оперы Артема Макарова номинирован на премию в номинации «Музыкальный руководитель» за три премьерные постановки - «Фауст», «Аттила» и «Дон Жуан». Дебютная режиссерская работа баса Ильдара Абдразакова - опера «Аттила» тоже не осталась без номинации. Экспертная комиссия отметила отлично подобранный состав исполнителей оперы.

В номинации «Состав» представлены : Артур Каипкулов (Аттила), Ян Лейше (Эцио), Олеся Мезенцева (Одабелла), Владимир Орфеев (Форесто) и Сергей Сидоров (Ульдино). Имена победителей назовут 1 декабря в Михайловском театре, где пройдет церемония награждения.

ИСТОЧНИК KP.RU