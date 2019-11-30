2019-11-30T12:06:57+03:00
Общество

«Почему нужно умолять, чтобы дали талон на УЗИ?»: онкобольная уфимка пожаловалась на хамство врачей

Пожилой женщине пришлось выпрашивать талон на бесплатное обследование
Инга НОВИЦКАЯ
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Фото: "КП" Архив
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С неприятной ситуацией столкнулась пожилая уфимка, которая пришла в женскую консультацию по месту жительства. У женщины диагностировали рак и дали инвалидность, и в она обратилась в медучреждение, чтобы взять талон на УЗИ. Вот только свободных талонов в регистратуре не оказалось, и лишь после того, как женщина пригрозила обратиться в минздрав, талон чудом нашелся – но на неудобное время. Пенсионерка попросила записать ее на другую дату, но в ответ столкнулась с грубостью медиков.

- УЗИ у раковых больных – не прихоть, а жизненная необходимость! И что за грубость в ответ на просьбу дать талон на другой день – мол, и этому должна быть рада. Как будто врачи свое отдают, делают одолжение, а не свою работу. Легко унизить и обидеть больного пожилого человека и отправить домой, отделаться как от назойливой мухи. Это возмутительно, - пожаловалась на странице Радия Хабирова в соцсетях дочь пенсионерки Альбина Р.

На жалобу уфимки сразу же отреагировал представитель администрации главы Башкирии по обращениям жителей в социальных сетях.

- Ваше обращение по поводу некорректного поведения сотрудников женской консультации взяли в работу. В ситуации будем разбираться совместно с сотрудниками республиканского минздрава, - пообещал Артур Смирнов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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