2019-11-30T10:28:11+03:00
Общество

В Башкирии подешевели многие продукты питания

Больше всего упали в цене белокочанная капуста и вермишель
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: архив КП
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В Башкирии многие продукты стали доступнее для покупателей. Об этом сообщают аналитики Башстата, которые изучили цены на продуктовом рынке за последнюю неделю.

Больше всего цена упала на белокочанную капусту – теперь килограмм сезонного овоща можно приобрести всего за 16,8 рублей (-3,4%). Также подешевели вермишель до 49,8 рублей за килограмм (-3,3%) и пшено – до 63 рублей (-3%). Многие покупатели смогут чаще радовать себя качественными макаронами из муки высшего сорта (51,3 рубля за килограмм и -2,9%), свежими огурцами (69,3 рубля за килограмм и -2,1%) и вареной колбасой (332,2 рубля и -1,6% соответственно). Также незначительно подешевела гречка: килограмм крупы теперь в среднем обойдется всего за 50,2 рубля.

Впрочем, часть важных составляющих продуктовой корзины выросла в цене. Подорожали печенье на 2,2%, куриные яйца до 54,6 рублей за десяток, цельное пастеризованное молоко и копченая колбаса (на +1,2% и +1% соответственно). А вот цены на ржаной хлеб и сметану остались прежними.

ИСТОЧНИК KP.RU

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