Фильм "Алла Пугачева. Тот самый концерт" возвращается на экран по просьбе зрителей

СЕГОДНЯ 09:41 2019-11-30T09:41:33+03:00

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Фильм «Алла Пугачева. Тот самый концерт» уже «прокатился» по стране, но посмотреть его успели не все зрители. Тем, кому не удалось стать свидетелем уникального концерта самой популярной артистки страны, попросили хотя бы ненадолго вернуть его на экраны. Показы в «Киномакс-Уфа» стартуют уже в субботу, 30 ноября. Это фильм о грандиозном юбилейном концерте Аллы Пугачевой в Кремлевском дворце. Зрителей ждут полтора часа старых добрых хитов, немного современных ироничных песенок и вся яркая семья Примадонны на сцене. Во время исполнения любимых шлягеров, таких, как «Любовь, похожая на сон» и «Женщина, которая поет» и других многие зрители не могут сдержаться и начинают подпевать. На сайте «Киномакс-Уфа» купить билеты можно уже сейчас https://clck.ru/KSKxu

ИСТОЧНИК KP.RU